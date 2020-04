Anže Kopitar prodal eno od hiš v Los Angelesu

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar, kapetan moštva Los Angeles Kings v NHL, je po treh mesecih na tržišču prodal hišo v sredozemskem slogu na Manhattan Beachu, piše časnik Los Angeles Times. Prodaja hiše mu je prinesla 2,9 milijona ameriških dolarjev.



Seveda pri tem ne gre za selitev iz mesta ali odhod od kluba, pri katerem je že od sezone 2006/07 in se je z njim veselil tudi dveh Stanleyjevih pokalov, temveč predvsem za dobro poslovno potezo. Petkratni udeleženec tekme All-Star je to hišo kupil leta 2008 za 1,9 milijona dolarjev, od plaže je oddaljena približno dve milji, med drugim ima dve nadstropji in pet spalnic. Leta 2014 je zdaj 32-letni hokejist plačal 10 milijonov dolarjev za dve hiši bližje oceanu, sicer prav tako na Manhattan Beachu. V teh dneh sicer skupaj s soigralci kot tudi z vsemi drugimi akterji iz severnoameriških lednih aren čaka na odločitev vodstva tekmovanja o usodi NHL v tej sezoni.