Anže Kopitar rešil točko, zmaga po podaljšku pa odšla v Carolino

V drugem nastopu nove sezone NHL so igralci moštva Los Angeles Kings osvojili prvo točko, nato pa so ostali brez druge, potem ko so se v kazenskih strelih bolje odrezali tekmeci iz Caroline. Gol odločitve je na koncu zabil kanadski napadalec Jordan Martinook.

Med junaki večera pa je bil tudi naš as Anže Kopitar. Kapetan moštva očitno tudi pri 36 letih kaže odlično raven tekmovalne pripravljenosti, tokrat je bil z dvema goloma najučinkovitejši pri moštvu iz Los Angelesa, za katere so v rednem delu igre zadeli še Drew Doughty, Trevor Moore in Vladislav Gavrikov. Kopitar je v 26. minuti po visokem zaostanku svojega moštva znižal izid na 2:4, minuto in 22 sekund pred koncem pa je z golom za 5:5, kar je bil končni izid rednega dela, rešil točko za gostitelje.

Naslednjo tekmo bodo Kralji igrali v noči na sredo, ko bodo gostovali v Winnipegu.