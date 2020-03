Anže Kopitar s Kralji spet našel vladarsko žezlo (VIDEO)

Ljubljana – Hokejisti moštva Los Angeles Kings so vendarle našli svoje vladarsko žezlo, s pomočjo katerega so v NHL kraljevali v sezonah 2011/12 in 2013/14, ko so si priigrali dva Stanleyjeva pokala. Potem ko so dolgo lovili zmagoviti val, so ga mesec pred iztekom rednega dela prvenstva le ujeli.Kralji so namreč včeraj nanizali še peto zmago zapovrstjo, potem ko so pred svojimi navijači v Staples Centru s 7:3 (1:0, 2:1, 4:2) odpravili Minnesoto Wild. Viden delež k novemu uspehu Los Angelesa, ki se je predzadnjemu moštvu pacifiške skupine San Jose Sharks približal na tri točke, je prispeval kapetanSlovenski as je v statistiko vpisal kar tri točke. Zadetku, s katerim je v šesti minuti načel mrežo gostov, je 32-letni Hrušičan dodal še dve podaji. Po tekmi so Kopitarja razglasili za drugega najboljšega igralca večera, zvezdnik št. 1 pa je bil Američan, ki je zablestel s trojčkom golov in podajo.»Čeprav je končnica izgubljena, tekme izkoriščamo, da postajamo boljši. Ta letni čas je najbolj zanimiv, ne glede na to, da nisi med ekipami, ki se bodo borile za Stanleyjev pokal. Tokrat smo se pomerili z ekipo, ki se obupno bori za uvrstitev v izločilne boje, zato smo morali pokazati še več kot v normalnih okoliščinah," je po tekmi izjavil Brown.