Anže Kopitar se je pri železarjih počutil kot doma

Potem ko so hokejisti Los Angelesa v NHL v soboto zvečer prišli do točke ob porazu po podaljšku s Philadelphio s 3:4, so v novi popoldanski tekmi iztržili poln izkupiček. Z enakim izidom, 4:3, so na gostovanju premagali Pittsburgh, slovenski zvezdnik kraljev Anže Kopitar je prispeval dve podaji.

V soboto je za kralje Kopitar 38 sekund pred koncem rednega dela izsilil podaljšek, danes pa je s soigralci po petih porazih na prejšnjih sedmih tekmah spet zmagal.

Kopitar je po današnjih dveh podajah (prispeval ju je k prvemu golu Alexa Iaffala in k tretjemu Drewa Doughtyja) zdaj pri 41 točkah v sezoni.

Gostje iz Los Angelesa so v nekdaj železarskem središču po drugi tretjini vodili s 3:1, a je Bryan Rust z dvema zadetkoma v razmaku štirih minut v zadnji tretjini poskrbel za izenačenje na 3:3. Pred tem je zadel tudi domači zvezdnik Sidney Crosby, kar je bil njegov 498. gol v ligi.

A je Trevor Moore sedem minut pred koncem nato dosegel še četrti zadetek za kralje, ki so minimalno prednost zadržali do konca.