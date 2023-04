Anže Kopitar se je v Las Vegasu tolažil s 27. golom v sezoni

Hokejisti Los Angeles Kings so doživeli še drugi poraz po vrsti v NHL. Kralji so v derbiju pacifiške skupine v gosteh morali priznati premoč Las Vegasu, ki je na vrhu tako razpredelnice tihomorske divizije kot zahodne konference. Poraz ni usoden, saj so si kralji že zagotovili končnico.

Hokejisti iz igralniške meke so slavili z izidom 5:2. Med strelci za kralje je bil znova tudi slovenski as Anže Kopitar.

Zlati vitezi so tokrat večino dela opravili že v prvi tretjini, v kateri so povsem prevladovali. Po prvih 22 minutah so vodili že s prednostjo 5:0. Kopitar je dosegel prvi gol za gostujoče moštvo na tekmi, ko je v 32. minuti zadel ob moštveni premoči na ledu. Tri minute kasneje bil uspešen še Kopitarjev soigralec Vladislav Gavrikov. Kopitar je prišel do svojega 27. gola v sezoni.

Kralji so imeli velike težave v obrambi. Vratar Joonas Korpisalo se je znašel v povsem izgubljenem položaju, ko je dovolil pet zadetkov v 15 strelih na vrata. Nato ga je zamenjal Pheonix Copley, ki je v nadaljevanju zaustavil vseh 22 strelov domačih hokejistov in preprečil še hujšo blamažo.

Vegas Golden Knights so naredili velik korak k osvojitvi pacifiške divizije in v boju za mesto prvega nosilca v zahodni konferenci.

Blestel je napad Vegasa. Phil Kessel, Ivan Barbašev in Chandler Stephenson so vsak dosegli gol in podajo. Druga dva zadetka Vegasa sta dosegla Nicolas Roy in Jonathan Marchessault. Laurent Brossoit je zbral 30 obramb za domače.

Knights imajo 106 točk in vodijo s tremi točkami prednosti pred Edmontonom, Kings pa zaostajajo šest točk na tretjem mestu tri tekme pred koncem rednega dela sezone.

»Nismo bili pripravljeni igrati, kot smo se dogovorili. Mislim, da je bilo to precej očitno. Nocoj je šlo za ekipni poraz. Bilo je zelo malo igralcev, ki so bili angažirani že na začetku, in v tem letnem času ne moreš igrati tako. Že dolgo časa nismo imeli eno tako slabih tretjin, zato je malo ponižujoče, ko se zgodi. To ne bo dovolj dobro za preostanek sezone in končnico, a mislim, da se tega zavedamo,« je bil jezen trener kraljev Todd McLellan.

»Težko se je bilo vrniti po takšnem zaostanku, v prihodnje se nam ne sme več zgoditi, kaj takšnega,« pa je dodal Kopitar.