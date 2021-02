Anže Kopitar se je veselil tretjič zapored

Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL gostovali pri Arizoni in prišli do tretje zaporedne zmage. Potem ko so zapravili prednost dveh golov in so odločali kazenski streli, so kralji iz Glendala le odnesli zmago s 3:2. Odločilni gol je dosegel Gabriel Vilardi. S podajo in kazenskim strelom se je izkazal tudi Anže Kopitar.



Dustin Brown, po podaji Kopitarja, in Jeff Carter sta dosegla zadetka v prvi tretjini za kralje, ki so na zadnjih štirih tekmah iztržili tri zmage. Vratar Jonathan Quick je zbral 20 obramb.



V drugi tretjini so kojoti izenačili pred Conorja Garlanda in Phila Kessela, tretja in podaljšek pa sta minila brez zadetkov.



Odločali so kazenski streli, v katerih je uspešno zadel tudi Kopitar, odločilnega pa je za kralje dosegel Vilardi v četrtem krogu.



Moštvi se bosta v puščavi še enkrat med seboj pomerili v soboto.

