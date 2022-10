Anže Kopitar spet navdušil navijače

Anže Kopitar je neuničljiv! Tako že dolgo razmišljajo privrženci hokejistov moštva Los Angeles Kings in vedno znova ne skrivajo izjemnega navdušenja nad pristopom in učinkom edinega slovenskega aduta v NHL.

Tokrat so bili Kopitar in soigralci na svojem ledu boljši od Toronta s 4:2, naš as je prispeval k zmagi dve podaji, na dosedanjih desetih tekmah sezone jih je zbral že osem. Ob tem ima v statistiki še en gol. »Nismo se vdajali, vztrajali smo pri svoji igri. Spet smo zabili štiri gole, v obrambi lepo zapirali tekmecu prostoru, kar je pač treba storiti, in rezultat je tu,« je strnil misli po koncu tekme 35-letni Slovenec.

Poleg njegovega učinka gre na tej tekmi omeniti posebej še njegovega soigralca Gabriela Vilardija, zdaj z 11 točkami (7 golov, 4 podaje) vodilnega strelca pri klubu, ter vratarja Cala Petersna, ki je zbral 26 obramb.

Učinek Kraljev pa je v dosedanjem delu sezone polovičen – po 10 tekmah imajo po 5 zmag in porazov.