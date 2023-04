Anže Kopitar: Tega si res nismo želeli

Hokejisti Los Angeles Kings, za katere igra slovenski as Anže Kopitar, so v gosteh izgubili peto tekmo prvega kroga končnice v severnoameriški ligi NHL. S 6:3 so jih ugnali Edmonton Oilers in povedli s 3:2 v zmagah. Kopitar je za poražene kralje dosegel podajo pri prvem golu. Potem ko so kralji povedli z 2:1 v zmagah, so naftarji dobili zaporedni tekmi in se na zmago približali nastopu v polfinalu zahodne konference.

Edmonton hitro prešel v vodstvo

Kralji so nazadnje v konferenčnem polfinalu igrali v sezoni 2013/14, ko so tudi dvignili Stanleyjev pokal. Od tiste sezone so se le štirikrat uvrstili v končnico, od tega so trikrat klonili v prvem krogu. Lani so jih po sedmih tekmah v prvem krogu ustavili prav naftarji.

»To ni bila igra, ki smo jo nocoj želeli. Zdaj je, kar je in domov odhajamo z zaostankom, a vemo, da bomo tam igrali bolje. Enostavno moramo igrati bolj odločno od samega začetka. Takšnega starta danes res nismo potrebovali,« je po koncu dvoboja dejal 35-letni Kopitar.

Evan Bouchard in Anže Kopitar FOTO: Codie Mclachlan/AFP

»Obračuna za zmago nas je stalo nekaj slabih potez in kazni, ki si jih na tej ravni ne smemo privoščiti. Zadeli so nekaj golov, toda pri 2:3 je bilo še vse mogoče,« je dodal kapetan kraljev, ki je v seriji proti Edmontonu dosegel dva gola in pet podaj.

Edmonton, ki je na četrti tekmi slavil po zaostanku z 0:3 v Los Angelesu, je na peti tekmi hitro povedel. V deveti minuti je bil s hokejistom več na ledu uspešen Evander Kane. Dobri dve minuti kasneje je vodstvo domačih povišal Leon Draisaitl, Alex Iafallo pa je po podaji Adriana Kempeja in Anžeta Kopitarja znižal na 1:2. Do konca prve tretjine je za 3:1 zadel Brett Kulak, končni izid tega dela igre pa je postavil Kempe.

Naslednja tekma v noči na nedeljo

Druga tretjina je pripadla domačim, po zadetku Nicka Bjugstada pa so gosti zamenjali vratarja. Namesto nerazpoloženega Joonasa Korpisala (15 obramb) je med vratnici stopil Pheonix Copley. Ta je moral po plošček v mrežo že štiri minute po vstopu v igro, ko je z veliko sreče zadel Zach Hyman. Plošček ga je namreč zadel v obraz in končal v mreži. Bjugstad je v peti minuti zadnje tretjine zadel še za 6:2, Quinton Byfield pa je v 47. minuti postavil končni izid 6:3.

Šesta tekma bo na sporedu v Los Angelesu v noči s sobote na nedeljo. Pred tem bo namreč domača dvorana kraljev zasedena zaradi končnice v košarkarski ligi NBA. LA Lakers namreč morebitna šesta tekma proti Memphis Grizzlies čaka v noči s petka na soboto.