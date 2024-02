Anže Kopitar z jubiljenim 200. gostujočim golom končal strelsko sušo

Potem ko so v začetku tedna doživeli ponižujoč poraz v Buffalu z 0:7, so Los Angeles Kings potrebovali le eno tekmo, da so znova začeli kazati podobo ekipe, ki je zmagala na 20 od svojih prvih 31 tekem v tej sezoni. Kralji so v četrtek zvečer po lokalnem času premagali New Jersey z 2:1. Med strelci je bil popetih tekmah brez gola znova kapetan Anže Kopitar.

V vratih je bil tokrat zelo zanesljiv David Rittich, ki je s 26 obrambami kraljem pomagal do zmage. Kopitar je dosegel prvi gol za Losol Angeles na tekmi. Slovenski zvezdnik je bil uspešen v 29. minuti.

Odločilni zadetek je ob moštveni premoči na ledu dosegel Quinton Byfield 5:37 minute pred koncem. Za domače je v 33. minuti gol za izenačenje dosegel Tyler Toffoli, nekdanji član LA Kings.

Gostujoči vratar Nico Daws je tekmo končal s 27 obrambami, med drugim je bil uspešen pri branjenju vrat pred Kopitarjevimi naleti v prvi tretjini in Adriana Kempeja v drugi.

Kopitar je dosegel svoj 16. gol v sezoni. Hrušičan je dosegel gol na treh zaporednih tekmah proti New Jerseyju in zbral devet točk v zadnjih osmih tekmah, upoštevajoč dosežke od 5. februarja 2019.

Z golom je Kopitar zbral 1184 točk v karieri, s čimer se je izenačil z Rodom Brind'Amourjem na 53. mestu večne lestvice igralce z največ zbranimi točkami v zgodovini lige.

Zadetek je bi 409. v Kopitarjevi karieri. Kopitarjev gol je pomenil njegov 200. gol na tekmah v gosteh v karieri, s čimer se je pridružil Marcelu Dionnu (262) in Lucu Robitaillu (235) kot edinima drsalcema v zgodovini franšize, ki sta pred Kopitarjem dosegla 200 golov na gostovanjih.

Po poročanju NHL se je Kopitar izenačil tudi z Lucom Robitaillom (69) po številu uvodnih golov na tekmah v zgodovini LA Kings, več takšnih golov je na tekmah za kralje dosegel le Marcel Dionne (70).

Hokejisti LA Kings v razvrstitvi pacifiške skupine zasedajo četrto mesto s 40 točkami. Vodijo hokejisti Vancouvra, ki imajo 20 točk več. Vancouver je vodilni tudi na lestvici zahodne konference, kralji so sedmi in so po točkah izenačeni s St. Louis Blues, ki so odigrali dve tekmi več.