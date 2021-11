Anže Pogačar: Naj v Tivoliju ne živijo v strahu

Slovenski hokejist Aljoša Crnovič ne bo več igral za moštvo Sija Acronija Jesenic in bo kariero po ureditvi statusa nadaljeval pri SŽ Olimpiji. Podal je namreč zahtevo za prekinitev pogodbe, ki ga sicer z železarji veže do konca sezone 2021/22.

Razlog za prekinitev pogodbe s klubom je, da želi branilec nadaljevati svojo kariero pri Olimpiji, s katero je že podpisal pogodbo. »V klubu na odločitve posameznikov ne moremo, niti ne želimo vplivati, zato smo njegovo željo in prošnjo spoštovali,« so Jeseničani zapisali v izjavi. Crnovič tako na podlagi dogovorov znotraj kluba ne bo več igral za Jesenice . Kot razlog so v klubu navedli, da ne želijo vplivati na razpoloženje drugih igralcev in članov ekipe.

»Igralec je vložil zahtevo za enostransko prekinitev pogodbe, saj si želi kariero nadaljevati na višji ravni, in sicer pri SŽ Olimpiji, ki je v tem trenutku edina vstopna točka v ICEHL za igralce iz Slovenije. Ker je z novim klubom že sklenil dogovor, je odstranjen iz naše ekipe, čeprav pogodba še ni uradno prekinjena. Če bo v določenem časovnem roku izpolnil pogodbena določila, bo pridobil status prostega igralca, saj ne želimo zadrževati igralca, ki ne želi biti del naše zgodbe,« je v izjavi zapisal direktor Jesenic Anže Pogačar.

Kdo je komu trn v peti?

Dodal je: »Hkrati bi želel kadrovikom našega rivala sporočiti, naj ne živijo v strahu, saj se na Jesenicah ne poslužujemo metod novačenja igralcev večnega tekmeca med končnico ali finalom državnega prvenstva ter pred večnim derbijem. Prav tako prosimo, da naši večni rivali ne izražajo spoštovanja med kluboma, saj tega nikakor ni mogoče zaslediti. Očitno je, da kljub temu, da je njihova ekipa boljša (na papirju) in igra v po besedah močnejši ligi, smo jim očitno Jeseničani še vedno trn v peti. Veseli smo, da v nas vidijo težkega nasprotnika, pomislimo samo, kaj bi bilo, če bi Jesenice delovale z enakim proračunom.«

Trener SŽ Olimpije Mitja Šivic je po derbiju za Delo pojasnil, da je imel Crnovič v pogodbi klavzulo, ki je omogočila odhod 22-letnega hokejista. Obenem pa je Šivic dodal, da se je v prestolnico preselil tudi Mitja Robar. Nekdanji reprezentančni branilec je zadnji dve sezoni igral za Maribor in tam opravljal funkcijo predsednika, s SŽ Olimpijo pa je sklenil enomesečno pogodbo.