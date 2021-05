Anžeta Kopitarja loči le še točka do največjih med največjimi

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je v severnoameriški ligi popeljal Los Angeles Kings do zmage s 3:2 v gosteh pri Arizoni. Kopitar je dosegel gol za izenačenje na 2:2, nato pa je bil še podajalec pri zmagovitem za končnih 3:2. S tem je slovenski hokejist prišel že do 999. točke v ligi NHL in mu le točka manjka do jubileja.



Doslej je le 90 hokejistov v NHL doseglo tisoč točk, Kopitar pa se jim lahko pridruži že v noči na četrtek, ko se bodo kralji in kojoti še enkrat pomerili v Glendalu. S tem bi postal četrti hokejist kraljev v zgodovini s tem pomembnim mejnikom.



Jonathan Quick je zaustavil 17 strelov za kralje, preden je moral zapustiti led zaradi poškodbe v drugi tretjini. Zamenjal ga je Calvin Petersen in zbral 15 obramb. Med strelce sta se poleg Kopitarja vpisala še Alex Iafallo in Trevor Moore.



Kojoti so izgubili še 11. tekmo od zadnjih 14, zadnje sta zadela Christian Dvorak in Jakob Chychrun, domači vratar Darcy Kuemper je zbral 22 obramb.

