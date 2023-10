Anžetov gol za konec priprav

Odštevanje se končuje, pred vrati je nova zgodba v najmočnejšem klubskem hokejskem tekmovanju na svetu – NHL. Za našega asa Anžeta Kopitarja bo to že 18. sezona med severnoameriško elito, kot ponavadi je večji del poletnega treninga prestal v domovini, v zadnjih tednih pa je zanj in soigralce pri Los Angeles Kings sledil niz pripravljalnih tekem.

Prav za konec so Kopitar in soigralci izgubili proti prvakom iz Las Vegasa s 4:7, vodilni gol na tej tekmi pa je zabil prav edini Slovenec v NHL. »Obstajajo še nekatere podrobnosti, ki jim moramo do začetka tekmovalnega dela sezone nameniti pozornost,« je poudaril Todd McLellan, trener Kraljev, ki bodo prvo tekmo za točke imeli na prihajajoč sredin večer (po srednjeevropskem času že v četrtkovem jutru) proti moštvu iz Colorada.