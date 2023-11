Anžetovi Kralji nadaljevali sanjski niz

Los Angeles Kings onstran Atlantika niso tisto moštvo, ki bi med spremljevalci utripa NHL redno privabljali posebno pozornost. Ta pač pripada tradicionalnim klubom iz Kanade ter nekaterih hokejsko bolj prepoznavnih ameriških mest. Seveda pa je drugače, ko tudi Kralji, pri katerih že dobrih 17 let blesti Anže Kopitar, začnejo nizati zmage. In ta zdajšnja v lokalnem derbiju z Anaheimom je že 9. v tej sezoni na devetih gostovanjih. Los Angeles je bil tokrat boljši s 5:2, naš as je k novemu moštvenemu uspehu prispeval gol in podajo.

Slednja je bila za Kopitarja že 757. doslej v NHL, s tem številom pa se je na vrhu večne klubske lestvice podajalcev izenačil z vodilnim Marcelom Dionnom. Obenem pa je to že 14. tekma zapored, na kateri je 36-letni Hrušičan zabeležil vsaj eno točko, bodisi gol bodisi podajo. Med junaki tekme je bil še en Evropejec v črno-belem dresu Kraljev – Švicar čeških korenin Kevin Fiala.