Anžetovim Kraljem pomembna zmaga na tujem

»Ni še tako zanesljivo, da bodo Kralji v končnici. No, zdaj imajo dve težki gostovanji v Calgaryju in Winnipegu, na vsaj eni od teh dveh tekem bodo morali zmagati,« nam je med četrtkovo tekmo polfinala alpske lige Jesenic in Rittna dejal Matjaž Kopitar, selektor slovenske hokejske reprezentance in oče vodilnega slovenskega zvezdnika na ledenih ploskvah. Anžeta je namreč omenil med kandidati za nastop na majskem SP skupine B, za nas pa je bilo to kar presenetljivo, saj moštvu Los Angeles Kings v tej sezoni zelo dobro kaže in bo takrat najbrž v končnici NHL. Res pa je, da ledena ploskev skriva številne pasti, tega se seveda omenjeni strokovnjak dobro zaveda.

Med omenjenima preizkušnjama pa so Kopitar in soigralci uspešno prestali prvo, v Calgaryju so davi zmagali po kazenskih strelih s 3:2, našega asa ni bilo med strelci in podajalci, zablestel pa je njegov soigralec iz napada Adrian Kempe s podajo pri drugem golu še tretjemu članu udarnega napada Alexu Iafallu ter nato z edinim golom pri izvajanju kazenskih strelov.

Los Angeles je s 84 točkami na 4. mestu zahodne konference, pred njim so Colorado (102), Calgary (89) in Minnesota (87), prvi zasledovalec pa je St. Louis (83).