Anžetu Kopitarju se je zatresla palica

Hokejisti Edmontona so v NHL davi premagali Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem s 4:3 po kazenskih strelih. Odločilni kazenski strel ob koncu večera je zapravil prav slovenski zvezdnik.

Ekipa iz Kalifornije je z golom Alexandra Edlerja v 3. minuti sicer povedla, Codi Ceci, Leon Draisaitl in Connor McDavid pa so do 26. minute gostiteljem zagotovili vodstvo s 3:1. Quinton Byfield in Carl Grundström sta v 26. in 27. minuti v razmaku vsega 14 sekund hitro poskrbela za izenačenje in o zmagovalcu so na koncu odločali kazenski streli.

Za domače sta bila v dvorani Roger Place v prvih dveh poskusih spet uspešna Draisaitl, ki je sicer dosegel že 49. gol v sezoni in se na vrhu lestvice izenačil z Austonom Matthewsom (Toronto Maples Leafs), in vodilni napadalec lige McDavid s 100. strelsko točko v sezoni, kar mu je uspelo že petič v zadnjih sedmih sezonah.

Pri Los Angelesu pa je bil najprej neuspešen Victor Arvidsson, nato pa na sklepnem dejanju tekme še Kopitar in kralji so se morali zadovoljiti s točko. Velike zasluge za dve točki ima tudi domači vratar Mikko Koskkinen, ki je zbral kar 38 obramb.

Los Angeles bo kanadski niz že danes nadaljeval pri drugouvrščeni ekipi zahoda v Calgaryju. Na lestvici ostaja šesti, točko pred Edmontonom. Pred osmim Las Vegasom ima štiri točke prednosti, pred devetim Dallasom pa pet, a tudi štiri odigrane tekme več od ekipe iz Teksasa.