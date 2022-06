Asiago potrjen, vrnila se je Bratislava

Vodstvo hokejske lige ICEHL je danes sporočilo, da bo v sezoni 2022/23 v tekmovanju nastopal tudi italijanski klub Asiago, sicer aktualni prvak alpske lige. V novi sezoni bo v ligi, kjer nastopa tudi ljubljanska SŽ Olimpija, tako 14 klubov, dva sta novinca.

Poleg Asiaga, ki je danes dokončno dobil zeleno luč za pridružitev tekmovanju, potem ko je izpolnil vse zahteve vodstva, še ekipa Vorarlberger Pioneers. Skupno bo tako v razširjenem avstrijskem prvenstvu nastopalo 14 klubov iz petih držav.

Po letu premora, v prejšnji sezoni so Slovaki kmalu po začetku izstopili iz tekmovanja, pa se zdaj spet vrača tudi slovaška ekipa Bratislava Capitals.

Ob koncu prejšnje sezone, ki jo dobil Salzburg, Ljubljančani pa so se v svojem prvem letu v tej konkurenci prebili v četrtfinale, sta ligo zapustila dva kluba. Poslovila sta se češki Orli Znojmo in Dornbirn, v vodstvu tekmovanja pa so možnost za sodelovanje ponudili tudi drugemu slovenskemu klubu, Siju Acroniju Jesenicam, ki so v finalu alpske lige izgubile proti Asiagu.

A na Jesenicah se po majskem občnem zboru niso določili za prestop v zahtevnejšo konkurenco, predvsem zaradi kratkega časovnega roka, v katerem bi morali ugoditi predvsem finančnim zahtevam vodstva ICEHL.

So pa v ligo kot novinca sprejeli še ekipo Pioneers Vorarlberg. Gre sicer za projekt kluba Feldkrich, ki pa bo v tem tekmovanju nastopil z ekipo z drugim imenom, novo moštvo naj bi na hokejskem področju predstavljalo tudi širšo regijo.

V ligi je tako zdaj 14 klubov, osem avstrijskih (Pioneers Vorarlberg, VSV Beljak, Salzburg, KAC Celovec, Innsbruck, Graz 99ers, Vienna Capitals, Black Wings Linz), trije italijanski (Pustertal, Bolzano, Asiago) ter po en slovenski (SŽ Olimpija), madžarski (Fehervar) in slovaški klub (Bratislava Capitals).