Asiago za uvod proti železarjem potrdil vlogo favorita

Jeseniškim hokejistom se ni uresničila želja, da bi si že na uvodni tekmi finalne serije alpske lige priigrali zmago na tujem in tako lepo prednost pred nadaljevanjem te končnice v Podmežakli.

Tako pa je Asiago vendarle potrdil vlogo favorita in za uvod zmagal s 4:1 (0:0, 2:1, Salinitri 37, Casetti 38, Magnabosco 44, Ginnetti 60 EN; Jenko 30 PP) ter ima tako zdaj v tej seriji na tri zmage prednost z 1:0. Železarji so sicer od uvoda uresničevali zamisel trenerja Nika Zupančiča o odgovorni igri v obrambi, le redko so si privoščili kakšen preplah in dejansko je dogajanje po prvi tretjini obetalo, da bi Jeseničani v svojem prvem finalu alpske lige lahko plen ujeli že na uvodnem gostovanju.

Salzburg le še korak do naslova V razširjeni avstrijski ligi se nova lovorika, že 9. v zadnjih 15 letih, obeta hokejistom Salzburga. Ti so danes v razprodani dvorani (3400) na 3. tekmi finala ugnali Fehervar z 2:1 ter v seriji na štiri zmage vodijo s 3:0.

Še bolj je bilo to opazno, ko je Jaša Jenko, tokrat najboljši pri Jesenicah, kronal številčno premoč gostov za vodilni gol, toda nato je sledil zasuk. Nekaj nezbranosti pred vrati gostov kot tudi prestroga izključitev Gašperja Seršena – tehtnica se je z dvema goloma nagnila na domačo stran, nato pa še bolj s tretjim v zadnji tretjini. Jeseničani so se pognali v lov za izenačenjem, tudi namesto vratarja s šestim igralcem v polju, pa novega zasuka v Asiagu ni bilo več.

Tekma št. 2 bo v torek ob 19. uri na Jesenicah.