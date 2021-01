Asistenci Kopitarja ob preobratu in prvi zmagi Kraljev

McLellan zadovoljen z zmago, ekipa na štiri zaporedna gostovanja

Vrhunci tekme Los Angeles - Colorado



Tampa ohranila popoln izkupiček

Rezultati lige NHL

Standings provided by SofaScore LiveScore

Hokejisti Los Angelesa s slovenskim asomso na četrti tekmi sezone le dočakali prvo zmago. Zanjo so se morali pošteno potruditi, saj so Colorado po preobratu premagali s 4:2.Kapetan Kraljev Anže Kopitar je imel pomembno vlogo pri premierni zmagi, saj je vknjižil dve asistenci, na skupno štirih tekmah pa ima v svoji statistiki 6 točk (0+6).Tekma se je za Los Angeles začela zelo slabo, saj je v prvi tretjini prejel dva gola. Za Colorado sta zadelav 5. minuti inv 20. minuti z igralcem več.Domači so povratek začeli v 24. minuti, ko je Kopitar plošček podal, ta pa je z močnim strelom zadel za 1:2 (v spodnjem videu). Še pred koncem tretjine je rezultat poravnal, ki je zadel v 48. minuti.Kralji so v zadnji tretjini dosegli še dva gola. V 57. minuti se je z novo asistenco izkazal Kopitar, ki je z desne strani podal, ta pa je iz bližine plošček poslal v daljši kot (v spodnjem videu).Prvo zmago sezone je s strelom v prazna vrata potrdilv 60. minuti.Glavnisi je po tekmi oddahnil, saj je ekipa le dosegla zmago, prvo po 316 dneh: »Današnja predstava ni bila ‘Picasso’, a trenutno ne potrebujemo idealne tekme, temveč zmago. Za nami je večer z veselim koncem, vendar pa je bilo vseskozi zelo stresno. Naša igra z igralcem več je bila danes nekoliko boljša (izkoristek 2/5, op. p.), vendar jo bomo morali še izboljšati, kar velja za vso našo igro.«Kralje sedaj čakajo štiri zaporedna gostovanja, najprej bodo dvakrat igrali v St. Louisu, nato pa še dvakrat v Minnesoti. V svojo dvorano se bodo vrnili 2. februarja za tekmo z Anaheimom.Branilci naslova Tampa Bay Lightning so po podaljšku premagali Columbus s 3:2 in zabeležili še tretjo zmago sezone.Za Tampo sta v rednem delu zadelain, za Columbus painDvoboj je v 2. minuti podaljška po podajiodločilColumbus je večino dvoboja igral brez svojega najboljšega igralca minule sezone. Kanadčan, ki je bil leta 2016 kot tretji izbran na naboru, je namreč pretekli teden zahteval, da ga klub pošlje drugam, po tekmi pa ni bil na voljo novinarjem.Los Angeles Kings - Colorado Avalanche 4:2 (Kopitar 2 asistenci v 25 minutah)Vancouver Canucks - Montreal Canadiens 3:7Ottawa Senators - Winnipeg Jets 1:4New York Islanders - New Jersey Devils 4:1Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 2:3 * po podaljškuBoston Bruins - Philadelphia Flyers 5:4 * po kazenskih strelihCarolina Hurricanes - Florida Panthers