Avstrijcem dokazati, da se hudičevo motijo

Hokejisti SŽ Olimpije bodo v sredo začeli četrtfinalne boje v ligi ICEHL. Tekmec bo beljaški VSV, ki si je kot drugi iz rednega dela za tekmece izbral prav ljubljansko zasedbo, sicer šesto po rednem delu. Prva tekma bo v Beljaku. V ljubljanskem taboru pravijo, da imajo priložnost prebiti se naprej in pokazati, da favoriti ne zmagujejo vedno. V zeleno-beli zasedbi so s prikazanim v dosedanjem delu sezone zadovoljni. »Pred petimi leti, ko smo začeli to zgodbo, si nismo mislili, da bo to tako uspevalo. Konkurenčni smo vsaki ekipi, tako da sem zelo zadovoljen z dosedanjim delom sezone. Prepričan sem pa tudi, da fantje niso še rekli zadnje,« je uvodoma na novinarski konferenci v Tivoliju povedal predsednik ljubljanske zasedbe Miha Butara.

Aleš Mušič je pred desetimi leti dosegel odločilni gol za preboj v prejšnjo različico tega tekmovanja, verjame pa, da jim tudi tokrat lahko uspe. »Verjamem, da še nismo rekli zadnje. Imamo lepo priložnost, da se uvrstimo naprej. Vse bomo naredili za to, da pokažemo, česa smo sposobni,« je dejal izkušeni Mušič. Trener Mitja Šivic je poudaril, da je že pred sezono verjel, da jim lahko uspe priti v končnico, opozoril je na pričakovane vzpone in padce, a tudi on dodal, da je zelo zadovoljen. Glede samega četrtfinalnega tekmeca ni imel nekih pričakovanj. »Ker lahko ti vsakega premagaš in vsak te lahko premaga. Dejstvo pa je, da je Beljak ekipa, ki je poimensko zelo dobra. Prvih šest napadalcev je zmožnih samih odločiti tekmo, tudi v igri z igralcem več so zaradi posamične kakovosti lahko zelo nevarni. Ampak pritisk je na njih, naša naloga pa je, da se pokažemo v najboljši različici,« je povedal strateg.

Za trenerja zeleno-belih Mitjo Šivica so Beljačani favoriti. FOTO: Morgan Kristan/Sportida

Veliko srce

»Naj kar je Beljak favorit. Naša naloga je, da pokažemo, da favoriti ne zmagujejo vedno, da oni lahko imajo sredstva, mi pa veliko srce. Če so nas oni izbrali, so nas z razlogom, ker so mislili, da bo proti nam lažje. To pa je samo plus za nas, da dokažemo, kako hudičevo se motijo,« je odločno pristavil Šivic, ki sicer ne bo mogel računati na Kristjana Čepona in Tineta Klofutarja, ki sta že končala sezono. Beljak, pri katerem vlogo pomočnika trenerja opravlja Marcel Rodman, je bil v zadnjem obdobju zelo razpoložen in je dobil 12 od zadnjih 13 tekem. Olimpija je z njim v rednem delu igrala štirikrat ter po dvakrat zmagala in izgubila, v ljubljanskem kolektivu pa so opozorili tudi na njihove polprotinapade in protinapade.

Poudarili so, da bo ključ igra v obrambi. »Zelo pomembna bo obramba, ker v končnici obramba zmaguje. Moramo narediti čim manj napak, ker vemo, da imajo odlične igralce, ki znajo izkoristiti vsako priložnost. Treba se bo pač boriti na maksimumu, tako smo lahko konkurenčni, kar smo pokazali že med sezono,« je dejal Mušič. Njegov trener pa je ob obrambi, pozitivni energiji in pripravljenosti dati ekipo pred posameznika omenil tudi glavno odliko ljubljanske zasedbe: »Imamo globino, imamo štiri napade, to je naša prednost. Vsi ti so sposobni igrati na zelo visoki ravni.«

Na štiri zmage

Olimpija bo v petek nato igrala prvo domačo tekmo - ob 19.45, tako kot prvo v Beljaku. Tudi sicer bodo tekme med tednom predvidoma ob tej uri, med vikendi pa ob 17.30. Preostali četrtfinalni pari so Salzburg - Znojmo, Fehervar - Pustertal in Vienna Capitals - KAC Celovec. Salzburžani, ki so jih Ljubljančani med sezono trikrat premagali, so izbirali kot prvi zaradi najboljšega izhodišča po rednem delu. V četrtfinalu bodo igrali po sistemu na štiri zmage, tako pa bo vse do konca sezone. Naslov branijo Celovčani.