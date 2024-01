Beljaški zasuk uničil Olimpijine sanje

Hokejisti SŽ Olimpije so bili blizu novih točk proti močnemu VSV iz Beljaka, saj so po 40 minutah vodili že z 2:0, v zadnjem delu pa so gostje v Tivoliju pred 1700 gledalci uprizorili zasuk in se veselili zmage s 3:2 (Lanzinger 42., MacPherson 52., Hughes 55.; Bičevskis 30., Gooch 39.).

V prvi tretjini so bili gostje za odtenek boljši in nevarnejši, a so imeli domači v Lukašu Horaku zanesljivega vratarja, ki je ustavil vse nevarnejše strele. Prvi pa so na zadeli zeleno-beli, ko je akcijo v 30. minuti z učinkovitim strelom končal Maris Bičevskis. Premoč v tem delu tekme so nato gostitelji kronali s še enim zadetkom; najprej je Miha Zajc zadel okvir gola, a je v nadaljevanju do ploščka prišel Trevor Gooch in ga poslal v mrežo za povišanje vodstva.

A nazadnje ta prednost ni zadoščala. V zadnji tretjini so namreč gostje, ki jih na trenerski klopi vodita nekdanja slovenska reprezentančna asa Marcel in David Rodman, poskrbeli za popoln zasuk in s tremi goli odnesli zmago v Beljak.

V naslednjem krogu bodo Ljubljančani še enkrat igrali v Tivoliju, to nedeljo ob 18. uri z Bolzanom.