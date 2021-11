Belorusi so se v rdeči Podmežakli počutili kot doma

Slovenska hokejska reprezentanca je domači pripravljalni turnir, ki je nekakšna prva stopnica v pripravah na domače drugoligaško SP spomladi naslednje leto, začela s porazom proti Franciji z 2:3. Dan kasneje je selektor Matjaž Kopitar priložnost na tekmi ponudil mlademu vratarju Valu Usniku (na prvi tekmi je branil Žan Us, v postavi na Jesenicah pa je še Luka Gračnar).

Slovenija : Belorusija 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Dvorana Podmežakla, gledalcev 150, sodniki: Zrnič, Milovanovič (glavna), Hribar, Turk. Strelci: 0:1 – Derjabin (18., Gorbunov, Djukov), 0:2 – Skorenov (32., Piškajlo), 0:3 – Drozdov (48., Gorbunov, Usov). Kazenske minute: Slovenija 8, Belorusija 10.

Belorusi so hitro pokazali, da bodo kljub pomlajeni zasedbi težak tekmec. Hitro so prevzeli pobudo, Slovenci pa niso bili preveč nevarni pred vrati Konstantina Šostaka. Terensko premoč je nato slovenskim tekmecem uspelo spremeniti tudi v prednost pri zadetkih v 18. minuti. Nadaljevanje je bilo podobno. Sloveniji ni stekla niti igra z igralcem več, v tem elementu so s protinapadom celo zapretili Belorusi. Slovenija je zaman iskala način, kako bi prišla do izenačenja, pritisk Belorusije, ko je Usnik sicer nekajkrat dobro posredoval, pa je bil nato le prevelik in po zapravljeni priložnosti na slovenski strani se je protinapad Belorusov končal z vodstvom 2:0.

V novem »power playu« na začetku zadnje tretjine je Slovenija spet ostala praznih rok. Belorusi pa niso popuščali, spet so pritiskali in nato premoč kronali še s tretjim zadetkom v mreži Usnika v 48. minuti. V zadnjih minutah je imela Slovenija najlepšo priložnost ob igralcu manj na ledu, ko je v protinapad krenil Nik Simšič, a je bil vratar Šostak zbran in je njegov poskus strela med nogami ustavil.

Belorusija je nato brez težav zadržala prednost in zanesljivo zmagala. Turnir se bo končal v soboto, ko bo Slovenija ob 15.30 igrala z Avstrijo, v večerni tekmi pa se bosta pomerili še Francija in Belorusija.