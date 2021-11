Bergeron s štirimi goli pristrigel rdeča krila

Ekipa Florida Panthers je v severnoameriški ligi NHL doma po podaljšku premagala Washington Capitals s 5:4 ter je z 19 točkami na čelu najmočnejše hokejske lige na svetu. Druga je s točko zaostanka tokrat prosta Carolina, tretji pa so s 16 točkami igralci Edmontona, vodilni na vzhodnem delu lige, ki sinoči tudi niso stopili na led.

Panterji so vodili že s 4:1, na koncu pa trepetali za zmago, preden jim jo je zagotovil Eetu Luostarinen po minuti in 55 sekundah podaljška. Ruski zvezdnik Aleksandr Ovečkin je zabil svoj 740. gol v NHL, a s soigralci iz ameriške prestolnice ni mogel preprečiti, da ne bi tekmeci prišli do desete tekme v nizu, ko so osvojili vsaj točko. Ovečkin je zadel desetič v sezoni, imel je še dve podaj, ter le še za en gol zaostaja za Brettom Hullom na večni lestvici strelcev NHL.

Moštvo Toronto Maple Leafs je igralce Tampa Bay Lightning, branilce naslova prvaka, doma ugnalo po dodatnem delu igre z 2:1 ter je s 13 točkami na drugem mestu atlantske skupine za Florido, tretja je sedaj s točko zaostanka Tampa. Do četrte zmage v nizu jo je popeljal William Nylander po dveh minutah in 43 sekundah podaljška.

Tampa je dolgo vodila, Pat Maroon je zadel v prvi tretjini, šele v tretji je izenačil John Tavares. Auston Matthews in Mitchell Marner sta sodelovala kot podajalca pri obeh uspešnih napadih domačih, vratar Jack Campbell je zaustavil 24 strelov gostov.

Še dve tekmi sta se končali po podaljšku, hokejisti Pittsburgh Penguins so Philadelphia Flyers doma premagali s 3:2, Calgary Flames pa na svojem ledu izgubili proti Dallas Stars s 3:4.

St. Louis Blues je v San Joseju Sharks premagal s 5:3 ter je na skupnem četrtem mestu v ligi. Na domačem ledu sta klonili tudi moštvi Ottawa Senators, ki so jih Vegas Golden Knights odpravili s 5:1, in Montreal Canadiens po porazu z New York Islanders z 2:6.

Pred svojimi gledalci so Boston Bruins s 5:1 odpravili Detroit Red Wings, Patrice Bergeron je dosegel kar štiri gole za Bruins.

Izidi:

Boston Bruins - Detroit Red Wings 5:1

Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 2:1 (podaljšek)

Montreal Canadiens - New York Islanders 2:6

Ottawa Senators - Vegas Golden Knights 1:5

Florida Panthers - Washington Capitals 5:4 (podaljšek)

Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 3:2 (podaljšek)

Calgary Flames - Dallas Stars 3:4 (podaljšek)

Seattle Kraken - Buffalo Sabres 5:2

San Jose Sharks - St. Louis Blues 3:5