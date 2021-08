Biatlonska šampionka stiskala pesti za rise

Spomin na Aljančiča

Iz Hokejske zveze Slovenije so naslovili prošnjo na prireditelje turnirja, da bi ob prvi predstavitvi igralcev na uvodni tekmi Slovenije in Danske namenili tudi minuto molka v spomin na pred dnevi preminulega Nestla Aljančiča. Z uresničitvijo slovenske želje ni bilo težav, poleg tega, da je bil dolgoletni športni funkcionar vrsto let predsednik HZS, je bil tudi član sveta mednarodne zveze in pri tem olajšal tudi marsikatero pot za slovenski hokej. Umrl je v 77. minuti, pogreb bo danes v Ljubljani.

Spodbuda naše biatlonske šampionke

Pred dvorano Jordal Amfi v Oslu smo včeraj srečali zakonca Koblar – našo nekdanjo biatlonko Andrejo in alpskega smučarja Jerneja. Njuna sinova sta navdušena hokejista in tudi že člana mlajših norveških selekcij, v prejšnjih letih sta bila tudi udeleženca poletne hokejske akademije Anžeta Kopitarja in Tomaža Razingarja na Bledu. Družina Koblar že dolgo živi na Norveškem, prav zaradi razmer za hokejski razvoj otrok se je iz Lillehammerja preselila v Hamar, od koder sta včeraj z vlakom prišla v Oslo naša upokojena športnika. V slovenski športni zgodovini je zlasti močno zapisano Andrejino ime, saj se je z njenimi odmevnimi dosežki, med drugim malim kristalnim globusom v svetovnem pokalu, začela zgodba o uspehu slovenskega biatlona. Prihodnji teden bo praznovala 50. rojstni dan. Sicer pa ni več neposredno vpletena v biatlon. Drugače je z njenim Jernejem, ki je na Norveškem že dolgo v smučarskih trenerskih vodah.

