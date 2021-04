Blaž Gregorc in Rok Tičar v finalu

Podobno kot v alpski ligi je tudi v elitnem regionalnem hokejskem tekmovanju (ICEHL) napočil čas za končne odločitve sezone. Hokejisti KAC iz Celovca, pri katerem zelo vidni vlogi pripada našima reprezentantoma Blažu Gregorcu in Roku Tičarju, so se po zmagi z 1:0 proti Salzburgu in s skupnim izidom serije 4:1 uvrstili v finale.



Naša risa sta med najbolj priljubljenimi in spoštovanimi člani najuspešnejšega avstrijskega hokejskega kluba, pri katerem se je v zadnjih letih v lepi luči predstavilo že več slovenskih reprezentantov. Tokrat je gol odločitve za zmago in tako vizum velikega finala zabil Clemens Unterweger.



V sklepnem dvoboju se bo KAC za lovoriko pomeril z zmagovalcem drugega polfinala Bolzano vs. Vienna, v katerem v dvoboju na 4 zmage italijansko moštvo vodi s 3:2. Vsako od moštev je dobilo tekmo na domačem ledu, predstava št. 6 bo v sredo na Dunaju.

