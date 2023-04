Blaž Gregorc: Z dobrim temeljem je lažje graditi igro

V nadaljevanju prebertie:

Naši hokejski risi so opravili polovico od načrtovanih pripravljalnih preizkušenj pred svetovnim prvenstvom v Latviji. Na Bledu so ugnali Italijo s 4:1, po tekmi pa smo se pogovarjali z našim branilcem Blaže Gregorcem. Kako doživlja igro skupaj s soigralci, s katerimi je med sezono skupaj v nemškem prvenstvu. Kako se počuti med svojimi delodajalci na Bavarskem in kako gleda na hokej v Nemčiji, kjer je seveda po priljubljenosti nogomet prepričljivo na vrhu?