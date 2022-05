Blaž Tomaževič pri Beljaku

Blaž Tomaževič bo od naslednje sezone v ligi ICEHL igral za hokejiste VSV iz Beljaka. Ta 24-letnik je že od leta 2014 do 2016 nastopal za mladinsko moštvo tega avstrijskega kluba, zdaj se nekdanji član SIJ Acroni Jesenic iz SŽ Olimpije ponovno seli čez mejo. »Blaž je odličen drsalec, hiter, hitro bere igro, zanj ni izgubljenega ploščka, v napadu pa vedno gre na vrata. V zadnjih dveh letih na Jesenicah in v Ljubljani je zelo napredoval in se razvil. Prepričan sem, da bo tudi pri nas storil velik korak naprej,« pravi pomožni trener VSV Marcel Rodman, jeseniška hokejska legenda.

V zadnji sezoni je Tomaževič v dresu ljubljanskega kluba v četrtfinalu regionalne lige igral ravno proti Beljaku, z golom v podaljšku šeste tekme je tudi soočenje podaljšal v sedmi, odločilni dvoboj. »Veselim se vrnitve v Beljak. Želim narediti nov korak na moji športni poti in biti uspešen z ekipo. Čudovito bo tudi to, da bom v ekipi igral skupaj z Robertom Saboličem. Sva prijatelja in tudi poleti veliko časa preživiva skupaj. Skratka, uresničile so se mi sanje,« pa je navrgel Blaž Tomaževič.