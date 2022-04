Bled pokazal ne bledo Slovenijo, temveč tisto s polnokrvnim obrazom

Slovenska hokejska reprezentanca je v zadnji pripravljali tekmi pred bližnjim svetovnim prvenstvom divizije I (skupina A) v Ljubljani danes na Bledu premagala Francijo z 2:0 (2:0, 0:0, 0:0). Slovenci so uspešno končali pripravljalno obdobje pred SP. To se bo začelo v ljubljanski dvorani Tivoli v torek, 3. maja. Slovenski hokejisti se bodo na prizorišču tekmovanja zbrali dan prej, danes pa so priprave končali še s tekmo proti Franciji.

To je bil že drugi obračun s članico elitne skupine v treh dneh in oba so Slovenci dobili. V četrtek so v Tablji namreč premagali Italijo z 2:1, takrat sta bila za izbrance Matjaža Kopitarja uspešna Robert Sabolič in Tadej Čimžar. Danes pa so se Slovenci pomerili še s Francijo, ta je priložnost za nastop med elito dobila po odločitvi krovne zveze IIHF, ki je letos s SP na Finskem izključila Rusijo in Belorusijo, namesto njiju pa na SP premaknila Francijo in Avstrijo.

Krošelj zaklenil vrata

Slovenci so tako na domačem SP ostali brez načrtovane tekme s Francozi, so se pa z njimi pomerili danes in jih premagali. Predvsem zaradi boljše igre v uvodni tretjini, ko so bili aktivnejši in nevarnejši. Premoč je najprej kronal Blaž Gregorc v deveti minuti, Tadej Čimžar pa je v 14. povišal vodstvo na 2:0. Nadaljevanje je bilo bolj izenačeno. Francozi so vse bolj pritiskali, a je vratar Gašper Krošelj zdržal vse nalete. Po drugi strani bi lahko gostitelji tekme povišali vodstvo ob igralcu več na ledu, toda niti ene od štirih prednosti na tekmi niso izkoristili. Po drugi strani pa je res, da je selektor Kopitar tudi tokrat odpočil nekatere nosilce igre in tako ni imel na ledu najmočnejših adutov za power-play.

Na preostalih treh prijateljskih tekmah so Slovenci na gostovanjih premagali Madžarsko, s katero bodo tudi igrali na SP (3:0), pa tudi Romunijo (3:0), prav tako tekmico na SP, izgubili pa le z Japonsko po podaljšku s 3:4. V torek se bo za Slovenijo SP začelo s tekmo proti Litvi. V sredo bo sledil obračun z Romuni, potem pa v petek in nedeljo še z na papirju najmočnejšima tekmecema, Madžarsko in Južno Korejo.