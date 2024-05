Bobrovski ustavil nalet New Yorka v Madison Square Gardnu

Hokejisti New York Rangers so bili v rednem delu sezone najboljši, vloga favorita jim pripada tudi v finalu vzhodne konference, prvo tekmo je gostil sloviti Madison Square Garden, kjer je bilo občinstvo pripravljeno na veliko slavje. A imajo svojo računico tudi panterji s Floride, ki so v polfinalu ugnali Boston, finalno serijo vzhoda pa so začeli s prepričljivo zmago s 3:0.

Junak je bil vratar Sergej Bobrovski, ki je ustavil vseh 23 strelov in prvič v tej končnici ohranil mrežo nedotaknjeno. Matthew Tkachuk je prispeval gol in asistenco, Carter Verhaeghe in Sam Bennett sta prav tako našla pot do mreže in prvi udarec v seriji je zadala Florida.

FOTO: Brad Penner/Reuters

Rangerji so letošnjo končnico začeli s sedmimi zaporednimi zmagami, nato so serijo proti Carolini dodobra zapletli, a vendarle uspeli slaviti s 4:2, zdaj pa so izgubili še tretjič na zadnjih štirih tekmah. Stavnice so jim pred finalno serijo napovedovale rahlo prednost pred Florido, v noči na soboto na svojem ledu zdaj nujno potrebujejo zmago, da ohranijo stik s panterji.

Liga NHL:

New York Rangers – Florida Panthers 0:3 (0:1 v seriji)

Tkachuk 17., Verhaege 37., Bennett 39.