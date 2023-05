Branilec dvakrat v polno za zgodovinski bron Latvije

Tretje mesto na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Tampereju so osvojili hokejisti Latvije, ki so v malem finalu v podaljšku s 4:3 (2:2, 0:0, 1:1; 1:0) premagali ZDA. Zvečer ob 19.20 se bo začel veliki finale med Kanado in presenetljivo Nemčijo.

Dva gola za Američane je dosegel Rocco Grimaldi, tretjega za 3:2 pa Matt Coronato v 47. minuti. Za Latvijo, ki se je prvič prebila do polfinala, sta za vodstvi zadela Rihards Bukarts (za 1:0) in Janis Jaks (za 2:1), podaljšek pa je dobrih pet minut pred koncem tretje tretjine na navdušenje tisočih rojakov, ki so prišli na Finsko, izsilil Kristians Rubins. Latvijci so padli v ekstazo, ko je junak tekme Rubins, sicer branilec, po minuti in 21 sekundah zadel za zgodovinski bron.

Američani, ki so v zadnjem desetletju štirikrat osvojili bron, so tokrat ostali praznih rok, čeprav so kot edina ekipa na SP predtekmovanje končali brez poraza.

Na SP, ki je potekalo v Tampereju in Rigi, je nastopila tudi Slovenija, a je po zadnjem mestu v predtekmovalni skupini v Latviji izpadla v nižji rang tekmovanja. Novo uvrstitev med elito bodo Slovenci lovili na SP divizije I (skupina A), ki ga bo konec aprila in v začetku maja 2024 gostil Bolzano.