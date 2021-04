Bolzano in KAC za prvaka

V finalu sezone hokejske lige ICEHL, v kateri bo v naslednji nastopala tudi ljubljanska SŽ Olimpija, bosta igrala celovški KAC in južnotirolski Bolzano, ki je sinoči v polfinalu izločil moštvo Vienna. Celovčani so si že pred finalom zagotovili naslov avstrijskega prvaka.



Bolzano je v šesti polfinalni tekmi po podaljšku s 3:2 premagal Dunajčane, potem ko so gostje izenačili na 2:2 le devet sekund pred koncem rednega dela. Na koncu je Bolzano slavil s 3:2 in se s skupnim izidom 4:2 v zmagah uvrstil v finale regionalnega tekmovanja.



Celovčani so si mesto v finalu zagotovili z gladkim polfinalnim uspehom s 4:1 v zmagah proti Salzburgu.

Finale, igrajo na štiri zmage, se bo začel 11. t. m. v Bolzanu.



Ker je v finalu razširjenega avstrijskega prvenstva tudi klub iz sosednje Italije, pa je KAC že pred odločilnimi tekmami postal prvak Avstrije. Skupno je to za rdeče iz Celovca že 32. državna lovorika.

