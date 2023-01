Boston ne popušča, Stamkos presegel mejo 500 golov

Na gostovanju pri New York Islanders so Bostončani vknjižili že 35. zmago in imajo že 12 točk prednosti pred drugo najuspešnejšo ekipo, Carolina Hurricanes. Charlie McAvoy je k zmagi s 4:1 prispeval gol in podajo. Poleg njega so za Boston, ki je zmagal tretjič zapovrstjo, v polno zadeli še Derek Forbort, Brad Marchand in Trent Frederic. Za gostitelje, ki so povedli v 16. minuti prve tretjine, je gol dosegel Zach Parise. Češki zvezdnik David Pastrnak, za Edmontonovim dvojcem Connorjem McDavidom in Leonom Draisaitlom tretji najučinkovitejši igralec lige, je tokrat prispeval podajo.

Z istim izidom kot Boston so se zmage v gosteh veselili tudi lanski prvaki Colorado Avalanche, 23. zmago v sezoni je zabeležil v Calgaryju. Za to sta zaslužna finska igralca Artturi Lehkonen in Mikko Rantanen, oba sta dosegla po dva gola.

Uspešni so bili tudi lanski finalisti, pred tem pa dvakratni zaporedni prvaki, hokejisti Tampa Bay Lightning, ki so s 5:2 zmagali v Vancouvru. Zvezdnik Steven Stamkos je prispeval tri gole, njegov prvi za vodstvo z 1:0 je pomenil, da je kot 47. igralec v zgodovini presegel mejo 500 golov. Od še dejavnih igralcev sta uspešnejša le Aleksander Ovečkin (810) in Sidney Crosby (538). Stamkos je 23. igralec, ki je to mejo presegel z enim klubom.

Brayden Point in Nikita Kučerov sta vknjižila gol in podajo, za Rusa sta bila to 61. in 62. točka v ligi. Tampa je zabeležila peto zaporedno zmago in je skupaj z New Jersey Devils ta hip najbolj vroče moštvo lige.

San Joseju je v domačem dvoboju proti Dallasu uspel velik preobrat, po zaostanku z 0:3 v drugi tretjini so morski psi v nadaljevanju dosegli pet golov in zmagali s 5:3. Erik Karlsson je gostitelje povedel v vodstvo s 4:3, v statistiko je vpisal še tri podaje. Domači vratar James Reimer je zbral 33 obramb in se veselil jubilejne, 200. zmage v karieri.

Na tekmi med ekipama Ottawa Senators in Pittsburgh Penguins je odločal podaljšek, že v 25. sekundi je tekmo končal domači napadalec Brady Tkachuk, ki je pred tem zbral tudi tri asistence. Gostitelji, ki so zmagali s 5:4, so vse gole v rednem delu dosegli z igralcem več na ledu.