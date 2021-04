Bottas priskočil na pomoč hokejistom

Hokej na ledu je nedvomno eden od nacionalnih športov na Finskem. Veliki ljubitelj najhitrejše moštvene igre je tudi Valtteri Bottas, svetovni podprvak v formuli 1. Ker je doma v Nastoli blizu Lahtija, mu srce – razumljivo – bije za tamkajšnje moštvo Pelicans.



Zaradi epidemije novega koronavirusa se je klub iz Lahtija, ki ta čas v elitni finski ligi zaseda peto mesto, znašel v velikih denarnih težavah. Ko je to prišlo na uho Mercedesovemu dirkaču, ni dolgo razmišljal. Hokejskemu klubu je priskočil na pomoč tako, da je postal 10-odstotni lastnik kluba.



»Pelikani so bili zame od nekdaj št. 1, zato sem zelo vesel, da jim lahko pomagam,« je pojasnil 31-letni Finec, ki se lahko pohvali z devetimi zmagami v formuli 1. Na uvodni letošnji dirki v Bahrajnu je osvojil tretje mesto, njegova letna plača pri Mercedesovem moštvu pa naj bi znašala dobrih deset milijonov evrov. Valtteri je sicer vsestranski športnik, kadar ima čas, pa z veseljem poprime tudi za hokejsko palico.



V klubu iz Lahtija so kajpak izjemno hvaležni Bottasu za podporo. »Da je postal Valtteri solastnik Pelikanov, nam pomeni ogromno. On je vrhunski športnik iz tega območja (Päijät-Häme) in eden od najbolj znanih Fincev v svetu,« je poudaril Tommi Kurkaa, predsednik in drugi največji lastnik kluba iz Lahtija.



