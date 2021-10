Bowman zapustil Chicago in položaj vodje ameriške ekipe na OI

Vodstvo lige NHL je klubu zaradi nepopolne preiskave o sumu spolnega nadlegovanja enega od igralcev leta 2010 naložilo še dva milijona dolarjev kazni (1,72 milijona evrov). Obenem je Stan Bowman odstopil tudi z mesta vodje ameriške reprezentance na olimpijskih igrah v Pekingu.

»Glede na to, kar se je zgodilo danes, je za ameriško ekipo najbolje, da zapustim ta položaj,« je ob odstopu z mesta vodje ameriške moške ekipe na naslednjih olimpijskih igrah sporočil Bowman.

Že pred tem pa je po odločitvi vodstva lige NHL odstopil s položaja generalnega menedžerja in vodje hokejskih operacij v Chicagu. To je bila posledica neodvisne preiskave lige, ki je pokazala pomanjkljiv oziroma neustrezen odziv kluba, ko se je leta 2010 eden od igralcev (v poročilu ga niso poimensko razkrili) pritožil zaradi spolnega nadlegovanja v ekipi.

Neustrezno ravnanje ob pritožbah na račun Brada Aldricha

Igralec je maja 2010 vodstvu kluba sporočil, da je bil žrtev spolnega nadlegovanja takratnega trenerja za videoanalize Brada Aldricha. Bowman pa naj bi, kot je ugotovila preiskava NHL, takrat – vlogo generalnega menedžerja je prevzel leto prej – ravnal neustrezno.

Chicago se je takrat boril za naslov prvaka in ga pozneje tudi osvojil. Aldrich je klub zapustil junija 2010 brez končane preiskave, tri leta pozneje pa so ga spoznali za krivega v drugem primeru nadlegovanja igralca, sicer člana ene od univerzitetnih ekip. Bowman se brani, da je šele lani izvedel za resnosti obtožb oziroma da je šlo za spolno nadlegovanje ter da se je zanašal na to, da bodo njegovi sodelavci ustrezno obravnavali primer. Za neustrezen odziv na dogodke so se opravičili tudi v klubu.

»Jasno je, da se v klubu takrat nismo ustrezno odzvali. Obžalujemo, da smo škodovali vpletenemu igralcu in vsem, ki so bili prizadeti zaradi takšnega ravnanja,« so sporočili iz Chicaga.

Vodstvo NHL je po svoji preiskavi ugotovilo, da klub ni naredil dovolj v interni preiskavi ter da niso ustrezno obravnavali pritožbe igralca, zato so Chicagu tudi naložili denarno kazen. Komisar lige Gary Bettman pa je napovedal še individualne pogovore z vsem člani takratnega vodstva Chicaga, ki so bili vpleteni v primer.