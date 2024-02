Brane Oblak mu je dejal, da bi po dveh letih treninga zlahka igral nogomet

V nadaljevanju preberite:

Z nekdanjim kapetanom slovenske hokejske reprezentance Tomažem Vnukom smo se pogovarjali o tem, da bi športniki lahko več vlagali v slovenski šport, o primerih iz tujine, o različnih športih, ki jih ima rad, in seveda o hokeju, o tem, kako pogreša več domačih navijačev, in o vodi – rad ima toplo morje in tudi led ...