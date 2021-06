Branilci naslova še zmago oddaljeni od finala

Tampa Bay je na peti polfinalni tekmi končnice lige NHL povozila New York Islanders. V domači Amalie Areni je branilka lanskega naslova v Stanleyjevem pokalu slavila z 8:0 ter v zmagah povedla s 3:2.



Na Floridi je bil najbolj učinkovit hokejist Steven Stamkos, ki je dvema goloma dodal še podajo. Dva gola je prispeval tudi Alex Killorn, vratar Andrej Vasilevskij pa je zbral 21 obramb.



Poleg Stamkosa, ki je prvi gol zabil po vsega 45 sekundah igre, ter Killorna so se pri dvakratnih zmagovalcih Stanleyjevega pokala med strelce vpisali še Brayden Point, Yanni Gourde, Ondrej Palat in Luke Schenn. Ob tem kaže omeniti, da se je Point že na osmi zaporedni tekmi vpisal med strelce, skupno pa jih je v končnici zabil že 13.



Šesta tekma bo na sporedu v noči na četrtek v New Yorku, morebitna sedma pa dva dni kasneje na Floridi.



Zmagovalca tega obračuna v velikem finalu čaka boljši iz obračuna med ekipama Montreal in Las Vegasa. Po štirih tekmah je izid v zmagah izenačen 2:2.

