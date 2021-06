Branilci naslova so takoj pokazali, kaj zmorejo

Hokejisti moštva Tampa Bay so uspešno začeli obrambo naslova v NHL. Na prvi tekmi finala za Stanleyjev pokal so kar s 5:1 premagali Montreal in povedli z 1:0 v zmagah.



Moštvi igrata na štiri zmage, druga tekma pa bo prav tako v Tampi v noči na četrtek.



Tampa je natančno devet mesecev po lanskem koronskem slavju uspešno krenila v finale za drugi zaporedni naslov. Pred domačim občinstvom je z dvema goloma in podajo izstopal Rus Nikita Kučerov, Kanadčan Brayden Point pa je v strelsko statistiko dodal tri podaje.



Montreal, sicer rekorder po številu naslovov v ligi NHL, tokrat enostavno ni našel prave igre za zmago. Domači so v prvem delu povedli po golu Slovaka Erika Černaka, Yanni Gourde iz Quebreca v Kanadi, kjer domuje Montreal, je v drugi tretjini povišal na 2:0, gostom pa je upanje vrnil Ben Chiarot.



Nato je v zadnji tretjini nastopil Kučerov. V 43. in 52. minuti je poskrbel za vodstvo ekipe s Floride s 4:1, v 59. pa ob igralcu več na ledu podal Kanadčanu Stevenu Samkosu za končnih 5:1.



»Ne bodo se predali in izginili. Montreal ima odlično ekipo in zasluženo je v finalu. Sami moramo biti zelo zadovoljni s prikazanim na ledu in končnim rezultatom. Tokrat nam je 50, 55 minut uspelo nadzorovati plošček,« je po tekmi ocenil Blake Coleman, ki je pri enem od golov sodeloval kot podajalec.



Ne gre spregledati, da je Montreal zaradi okužbe s koronavirusom v Tampo pripotoval brez trenerja Dominiqua Ducharma. Ta bo ekipo lahko bržkone vodil šele na tretji tekmi, ko se bo finale preselil v Kanado, kjer na naslov prvaka lige čakajo že 28 let. Zaradi okužbe je pri gostih manjkal tudi napadalec Joel Armia.

