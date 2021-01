Branilka naslova Tampa začela udarno

Philadelphii uvodno dejanje sezone



Rielly odločil podaljšek v Torontu

Rezultati lige NHL

Aktualni prvaki lige NHL, moštvo Tampa Bay Lightning, je novo sezono začelo zelo suvereno, saj je bilo na domačem ledu s 5:1 boljše od Chicaga.V vrstah Tampe je imel največ zaslug za zmago 30-letni kapetanz golom in dvema asistencama, za Strele pa so zadeli šeinBranilci naslova so dvoboj odločili že v prvi tretjini, ki so jo dobili s 3:0. V 11. minuti je z igralcem več zadel Palat, v 17. minuti je na 2:0 povišal Joseph, dobro minuto kasneje pa je tretji gol domačinov dosegel Cirelli.Strele so strelski pohod nadaljevale v 30. minuti z golom Stamkosa, petarda v mreži Chicaga pa je odjeknila v 47. minuti po golu Pointa ob številčni premoči.Chicago je poraz ublažil šele v 57. minuti, ko je častni zadetek dosegel»Že dolgo časa se nisem počutil tako dobro. Lepo se je bilo vrniti na led, Brayden Point in Ondrej Palat sta mi olajšala delo. Veliko časa je minilo, odkar sem nazadnje igral, to je bil odličen začetek sezone,« je bil vesel kapetan Tampe Stamkos, ki je svojo zadnjo tekmo minule sezone igral 23. septembra.Na prvi tekmi sezone sta si nasproti stala Philadelphia in Pittsburgh. Izjemno zanimivo srečanje s kar 9 doseženimi goli je na koncu pripadlo Philadelphii, ki je zmagala s 6:3.Domačini so zmagovalca odločili v zadnji tretjini, v kateri so dosegli tri gole in vodstvo s 3:2 spremenili v zmago s 6:3.Že na prvi tekmi sezone je bil pri Philadelphii zelo razigranz golom in 3 asistencami, ob visoki zmagi pa so gole dosegli šeinStrelci pri Pittsburghu so biliinNa najbolj tesni tekmi uvodnega dne prvenstva je Toronto po podaljšku premagal Montreal s 5:4.Mož odločitve je bil, ki je v 4. minuti podaljška zadel po nesebični podaji: »Vedno je lep občutek, ko sezono začneš z zmago. Pričakovali smo težko tekmo in tako je tudi bilo. Zadovoljni smo z zmago, vendar pa moramo izboljšati veliko elementov svoje igre, o čemer se bomo pogovorili jutri,« je predstavo ocenil Rielly.Pri Montrealu lahko pošteno obžalujejo zamujeno priložnost za zmago. Na tekmi so namreč vodili z 1:0, 3:1 in 4:3, česar pa niso uspeli pretvoriti v popoln izkupiček.Za Toronto je v rednem delu dvakrat zadel, po enkrat pain, za Montreal pa dvakratin po enkratinPhiladelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 6:3Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 5:4 (po podaljšku)Tampa Bay Lightning - Chicago Blackhawks 5:1Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 3:5Colorado Avalanche - St. Louis Blues 1:4