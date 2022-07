Bratislava izstopila, v ICEHL le 13 klubov

Do nove sezone razširjenega avstrijskega prvenstva v hokeju je še poldrugi mesec, toda zdaj so se prireditelji znašli pred novim zapletom. Iz Bratislave so namreč sporočili, da izstopajo iz tekmovanja oz. da se vanj po tistem lanskem izstopu ne morejo vrniti.

Oglasili so se na družbenem omrežju, omenili, da so v zadnjih tednih preživeli negativno javno kampanjo na račun glavnega pokrovitelja iClinic. Gre za eno od klinik v glavnem slovaškem mestu, kritike so letele tudi na račun zdravnikov, očitno se je tako ustavilo pri sredstvih, ki jih iz klinike namenjajo hokejskemu klubu.

Sicer pa je to moštvo izstopilo iz ICEHL lani po dveh smrtnih primerih pri klubu. Kako bo v prihodnje, si v Bratislavi še ne predstavljajo, ni jasno, kakšna bo usoda igralcev z že podpisanimi pogodbami. Resnica je tudi v tem, da poleg tradicionalnega Slovana z armado zvestih privržencev ta drugi bratislavski klub, ustanovljen leta 2015, nikdar ni privabil pozornosti domače javnosti, na tekmah ICEHL ga je tudi na domačem ledu spremljala le peščica sorodnikov in prijateljev.

Liga bo tako imela v novi sezoni 13 klubov, iz slovenskega zornega kota je seveda škoda, da v tekmovanju vnovič ni Jesenic, ki jim na Dunaju še naprej ohranjajo za prihodnost možnost vstopa. Jasno pa je, da dokler v Podmežakli ne bo zagotovljenega proračuna za sezono v višini poldrugega milijona evrov, ne bo navzočnosti med regionalno hokejsko elito. Tako bo jeseni v ICEHL slovenski prostor predstavljala le Olimpija, ki pa bi v 1. kolu, 16. septembra, morala igrati prav z Bratislavo ...