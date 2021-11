Bratislave ni več v ICEHL, točk ne bodo vzeli nikomur

Naslo

Po enem tednu razprav zdaj ugibanj ni več: vodstvo razširjene avstrijske lige (ICEHL) je sprejelo izstop moštva Bratislava Capitals, ki je v presledku dveh dni ostalo brez dveh članov: najprej je zaradi zastoja srca med igro tragično preminil hokejist Boris Sadecky, za njim pa še po samomoru menedžer kluba Dušan Pašek ml. Pogreb slednjega je bil prav danes popoldan.

Sezona se bo tako nadaljevala s 13 moštvi, vodstvo pa je objavilo vrstni red povprečja osvojenih točk, pri katerem je seveda SŽ Olimpija na vrhu. Obenem so se vodilni odločili, da točk z dosedanjih tekem proti Bratislavi ne bodo nikomur odvzeli. Ob tem je predsednik lige Jochen-Pildner Steinburg v sporočilu za javnost dejal;: »Posebna komisija je po dolgih in temeljitih razpravah sprejela odločitev. Klubom ne bomo odvzeli točk, saj so bile te dosežene v poštenem in športnem boju. Iz zornega kota naše komisije je takšna rešitev najbolj pravična za igralce in ekipe, čeprav je ni bilo lahko sprejeti. Hkratni nam točkovni sistem omogoča, da se fleksibilno in v kratkem odzovemo na morebitne odpovedi tekem, ki bi jim botrovala pandemija.«

Lestvica moštev po izračunu povprečja osvojenih točk na tekmo

1. SŽ Olimpija 2,250

2. Fehervar 2,059

3. Innsbruck 1,778

4. Bolzano 1,706

5. Salzburg 1,684

6. Vienna 1,647

7. VSV 1,471

8. KAC 1,471

9. Znojmo 1,438

10. Dornbirn 1,188

11. Graz 1,176

12. Linz 0,882

13. Brunico 0,750