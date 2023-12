Brez doseženega gola ni zmage

Hokejisti ekipe RST Pellet Celje so v tekmi alpske lige v gosteh izgubili proti Vipitenu z 0:3 (0:0, 0:0, 0:3). Celjani so v četrtek po podaljšku s 5:4 premagali mlado celovško zasedbo in s tem prekinili niz desetih porazov v regionalnem tekmovanju. Na nov uspeh je klub iz knežjega mesta čakal več kot mesec dni. Tokrat so proti šestouvšrčenemu Vipitenu kazali dober odpor v prvih dveh tretjinah, a na koncu izgubili. Grofje tako ostajajo na predzadnjem, 15. mestu, z 20 točkami.

V uvodni tretjini so Celjani dobro parirali domačim hokejistom, tretjina se je končala brez golov. Tudi v drugi so si domači pripravili nekaj malega več priložnosti, a je ostalo pri 0:0. Celjani so popustili v sklepni tretjini, Vipiteno pa je kronal svojo premoč, saj so v tej trejini sprožili kar 22 strelov, Celjani le štiri. V 45. minuti je za vodstvo zadel Adam Capannelli, v 53. je na 2:0 povišal Fabian Gschliesser. Zmago domačih je v 57. minuti v igri z igralcem več na ledu potrdil Fabian Hackhofer.

Naslednja tekma Celjane čaka že v novem letu, v sredo bodo gostili Kitzbühel.