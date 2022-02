Brez ljubljanskega derbija v finalu, Triglav boljši od Slavije

V velikem finalu bodo Kranjčani igrali s SŽ Olimpijo, ki je pred tem izločila branilce naslova Sij Acroni Jesenice. V velikem finalu državnega prvenstva v tej sezoni tako ne bo tradicionalnih tekmecev. Ta sta se pomerila že v polfinalu in v finale se je uvrstila SŽ Olimpija. V drugem polfinalnem paru sta se tako znašla stara znanca iz lige IHL, nagrada za sredino zmago pa je bila velika – uvrstitev v boj za naslov prvaka, kar doslej nobenemu od obeh klubov še ni uspelo. Na koncu je v edini polfinalni tekmi slavila gostujoča zasedba iz Kranja.

Slavija Junior : Triglav 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) Dvorana Zalog, gledalcev 500, sodniki: Bulovec, Fajdiga (glavna), Arlič, Miklič. Strelci: 0:1 – Zupan (Terlikar, Grošelj, 6.), 1:1 – Pušenjak (Glavonjić, 13.), 1:2 – Zupan (Grošelj, Terlikar, 21.). Kazenske minute: Slavija Junior 2, Triglav 8.

Končnico DP so morali pri Hokejski zvezdi Slovenije nekajkrat spreminjati in prilagajati. Zaradi okužb v posameznih ekipah so urnik spremenili, sredina polfinalista sta sicer igrala po dve četrtfinalni tekmi, Slavija je premagala Celjane, Triglav pa MK Bled, a nato so morali medsebojni polfinale zaradi zdravstvenih težav prestaviti. Nazadnje so prišli do le ene tekme, zaradi boljše uvrstitve v rednem delu, kjer so bili drugi, Kranjčani pa tretji, pa so imeli tokrat prednost domačega ledu Založani.

Trelc zaklenil vrata

Ti so se na tekmo leta in še daljšega obdobja dobro pripravili, povabili tudi navijače, ki so se so sprostitvi ukrepov v lepem številu zbrali na tribuni zaloške ledene dvorane. Le na ledu domačim ni šlo po načrtih, čeprav so imeli očitno terensko premoč. Pri borbeni kranjski ekipi je bil namreč nerešljiva uganka vratar Tomaž Trelc. Ta je klonil le enkrat, ko so domači izenačili na 1:1, strelec je bil v 13. minuti Jan Pušenjak. Pred tem je v šesti minuti prednost igralca več na tekmi izkoristil Žan Zupan, isti igralec pa je nato že po 33 sekundah druge tretjine poskrbel za 2:1. To tesno vodstvo je Triglav zadržal do konca tretjine, čeprav so se občasno Kranjčani morali zgolj braniti, enkrat pa jim je pomagal tudi okvir gola, ki so ga zadeli Založani.

O finalistu je tako določala zadnja tretjina. V tej so domači še vedno pritiskali, Triglav pa se je čedalje bolj le branil. A izenačujočega zadetka Slaviji ni uspelo doseči, zapravila je še en »power-play«, skupno so imeli domači na tekmi štiri, ob koncu pa so gostje zdržali še zadnji nalet ob igralcu več v polju in brez vratarja Jureta Pavliča, a se izid tudi takrat ni spremenil, kar je na koncu pomenilo veliko veselje za Kranjčane in razočaranje za Založane. Za zdaj še ni znan urnik oziroma sistem tekmovanja v finalu, so pa na HZS že napovedali, da se bodo pri tem prilagajali SŽ Olimpiji, ki nastopa v najmočnejši regionalni ligi ICEHL. Tudi Kranjčani so še aktivni na mednarodni sceni, saj jih čaka končnica lige IHL.

Zeleno-beli so do finala prišli po četrtfinali zmagi nad mladimi Jeseničani s 14:3 in potem v dveh tekmah polfinala s skupnim izidom 8:0 (3:0 in 5:0) še proti močnejšemu jeseniškemu klubu. Hokejisti Sija Acronija Jesenic, lanski državni prvaki, so tako že končali nastope v tej sezoni državnega prvenstva in naslova ne bodo ubranili.