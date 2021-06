Brez pomislekov, vsi za Connorja McDavida

Connor McDavid, član Edmontona, je šele kot drugi hokejist v NHL doslej soglasno prejel nagrado za najkoristnejšega igralca lige. Pokal Hart podeljujejo od sezone 1923/24, v 97-letni zgodovini je v glasovanju vsa prva mesta doslej prejel le še legendarni Wayne Gretzky 1981/82, je objavila NHL.



Gretzkyja je na prvo mesto postavilo 63 glasovalcev, McDavida pa tokrat vseh 100. Slednji je sezono končal s 105 točkami in bil prvi strelec lige s 33 goli in 72 podajami, 21 točk je bil pred drugouvrščenim in klubskim kolegom Leonom Draisaitlom iz Nemčije. McDavid je tretjič končal sezono kot prvi strelec lige, pred tem mu je to uspelo že v sezonah 2016/17 (100) in 2017/18 (108).



Connor McDavid je prejel tudi nagrado Ted Lindsay za najbolj izstopajočega igralca lige po izboru članov sindikata igralcev najmočnejše hokejske lige na svetu.



Adam Fox (New York Rangers) je prejel nagrado Norris za najboljšega obrambnega igralca, Marc-Andre Fleury (Las Vegas) je za najboljšega vratarja prejel pokal Vezina, Rus Kirill Kaprizov (Minnesota) pa nagrado Calder za prvega novinca lige.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: