Brez slovenskega finala v AHL

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so na zadnji, peti polfinalni tekmi alpske lige doma izgubili proti Asiagu z 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) in ostali brez finala. Tam bo Asiago igral z boljšim iz dvoboja med SŽ Olimpijo in Lustenauom. Tekma v dvorani Tivoli se je začela ob 19.30.



V dosedanjem poteku polfinala so morali Jeseničani in hokejisti Asiaga dvakrat igrati podaljšek. Na prvi tekmi v Podmežakli je domača ekipa slavila z zadetkom v 73. minuti, potem pa je na naslednjih dveh priložnost za kaj več zapravila s slabim obdobjem na tekmah. Izenačen je bil tudi četrti dvoboj, ki so ga Jeseničani v gosteh dobili s 3:2 in izsilili peto tekmo.



Na tej v prvi tretjini ni bilo zadetkov, v 24. minuti pa je Jaka Sodja Gorenjcem ob igralcu več priigral vodstvo. Še v isti tretjini pa je Asiago prišel do preobrata, potem ko je v 34. in 38. minuti zadel Michele Marchetti.



Asiago je pozneje dobro zapiral vse poti proti golu, dobri dve minuti pred koncem je sicer imel priložnost Blaž Tomaževič, a je bil vratar gostov na mestu. Takoj zatem je bil zaradi udarca s palico Tomaževič še izključen, kar je dodatno otežilo delo Jeseničanom, ki so poskusili tudi brez vratarja, a neuspešno.



Prva tekma finala, v katerem bosta ekipi spet igrali na tri zmage, bo v torek.

