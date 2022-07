Butara: Sem prvi, ki se bo opravičil Mušiču

V nadaljevanju preberite:

Že lep čas iz tabora hokejistov SŽ Olimpije prihajajo večinoma dobre novice. Takšne se bile o vstopu v ligo ICEHL in zelo uspešni sezoni v razširjenem avstrijskem prvenstvu z nastopom v končnici, pa osvojitev pokalnega in državnega naslova, o vstopu v ECL, hokejski ligi prvakov, in nazadnje o prihodu kakovostnih okrepitev iz severnoameriškega prostora. Izjema pa je bila vest o prekinitvi sodelovanja z ikono kluba Alešem Mušičem. Kaj sta o tem ob začetku priprav povedala trener Mitja Šivic in predsednik Miha Butara, kaj si od sezone obeta kapetan Žiga Pance? Kdo so tujci v Tivoliju in s kom se bodo zmaji merili v ICEHL in ECL ...