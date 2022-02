Calgary z visoko zmago diha za ovratnik vitezom in kraljem

Na dan, ko so se v Pekingu začele olimpijske igre tudi za hokejiste, so imeli privrženci najhitrejše moštvene igre na svetu kaj videti tudi na drugi strani Pacifika. Odmeva predvsem domača zmaga Calgary Flames nad vodilno ekipo pacifiške skupine Vegas Golden Knights s kar 6:0, Mikael Backlund je zadetku dodal še tri asistence, Jacob Markström pa je z 28 obrambami še osmič v sezoni (trenutni rekord lige) ohranil mrežo nedotaknjeno. Dvakrat je zadel Andrew Mangiapane, po enkrat pa še Matthew Tkachuk (podelil je še asistenco), Johnny Gaudreau in Elias Lindholm za šesto zmago ekipe iz olimpijskega mesta v zadnjih sedmih obračunih.

To je slaba novica za Los Angeles Kings in Anžeta Kopitarja, saj plamena zaostajajo le še za točko v boju za drugo mesto v pacifiški skupini, imajo pa še štiri tekme manj od kraljev in pet manj od Anaheim Ducks, ki imajo enako število točk kot sosedje iz Los Angelesa. Robin Lehner je v vratih gostov, ki so v Calgary prišli po visoki zmagi v Edmontonu (4:0), zbral 27 obramb.

»Počeli so, kar so želeli. Nismo se preveč upirali,« je bil razočaran gostujoči strateg Peter DeBoer.

Edmonton, ki prav tako nastopa v pacifiški skupini z Vegasom, Calgaryjem, Los Angelesom in Anaheimom – dodati je potrebno še San Jose Sharks, Vancouver Canucks in novince Seattle Kraken – je spet visoko izgubil, tokrat so naftarje na njihovem ledu ugnali Chicago Blackhawks (4:1). Za gostujoče moštvo je z golom in parom asistenc izstopal Alex DeBrincat.

Pomembno zmago v lovu na končnico je zabeležil Dallas, ki je na domačem ledu s 4:3 premagal tekmece iz svoje skupine Nashville Predators. Dva gola je za Stars dosegel Jason Roberts. Na preostali tekmah so New York Islanders po petih doseženih zadetkih v prvi tretjini na gostovanju premagali Vancouver Canucks (6:3), Arizona Coyotes so s 5:2 premagali novince v ligi iz Seattla, Detroit Red Wings pa s 6:3 Philadelphia Flyers.