Celjan Ken Ograjenšek bi kot nekoč lahko imel zelen dres

Ljubljana

V novi sezoni bo zmaje vodil Ivo Jan. FOTO: Roman Šipić/Delo



Dvakrat višji proračun

Med morebitnimi okrepitvami Olimpije, če bi vstopila v najvišjo regionalno ligo, bi bil lahko tudi Anže Kuralt. FOTO: Tadej Regent/Delo

- Pogosto ob kakšni slabi zgodbi stara ljudska modrost razgrinja tudi vprašanje: kaj pa veš, zakaj je to, kar se je zgodilo, tudi dobro? In morda se bo v Ljubljano prej, kot je bilo pričakovati, vrnil najvišji ligaški hokejski razred v regiji. Z njim pa tudi še kakšen reprezentant, potem ko je za najodmevnejši prihod zadnjih tednov poskrbelNaslednji je na trgu vroč...Če ni bi bilo tega zloveščega virusa, tudi ugibanj ne bi bilo: SŽ Olimpija bi nadaljevala svojo misijo v alpski ligi (AHL) in jo tako kot pomladi 2019 poskusila tudi osvojiti. Tako je doživela nekaj sprememb pri moštvu, se po odhodu čuvaja mrežek največjim tekmecem v Podmežakli okrepila s sicer malo znanim vratarjem Paavom Hölsäjem iz cenjene finske hokejske šole, privabila pa v Tivoli tudi tri rise z lanskega prvenstva v Kazahstanuin omenjenega Panceta, sploh najvidnejšega učenca tivolske hokejske šole v zadnjem desetletju. Zmaji so – podobno kot jeseniški železarji – potrdili udeležbo v AHL, tako kot za nekdanji EBEL, po novem BAHEL (sprememba glavnega pokrovitelja botruje novemu nazivu tekmovanja), je rok prijave za sezono 2020/21 že potekel, toda zaradi posebnega stanja ob koronavirusu niso nemogoče poznejše prijave. Povrh pa je ob denarni krizi, ki razžira marsikateri klub po športni Evropi, iz lige izstopil Znojmo, razširjeno avstrijsko prvenstvo ima tako spet le 11 moštev in sodeč po namigih s severne strani Karavank je zdaj Olimpija najresnejši kandidat za dopolnitev seznama z želenim sodim številom moštev.Toda obenem je jasno, da brez dvakrat višjega proračuna od sedanjega, ki naj ne bi presegal 700.000 evrov, v zahtevnem tekmovanju ne bo šlo. Nenazadnje nam je to včeraj prav jasno glede vizije moštva predstavil športni direktor»Zaenkrat okrepitev ne načrtujemo, to moštvo je zdaj sestavljeno. Res pa je, če bi se odločili za katero drugo tekmovanje kot pa AHL, bomo imeli še eno novo peterko.« Ob vprašanju, če bo pri tem šlo za tuje hokejiste, je sledil odgovor, da to sploh ni nujno, konkretnih imen prvi mož Olimpijine športne strategije še ni omenjal, toda podobno kot nas nazadnje ni presenetil prihod Panceta – in smo ga pred uradno klubsko objavo tudi napovedali –, bi bila logična zelena vstopna luč skozi tivolska vrata tudi za Ograjenška.Gre za najuspešnejšega hokejista zadnjih let iz Celja, je stalni reprezentant, ponavadi so selektorji zelo zadovoljni z njegovim pristopom in učunkom, lani je v Kazahstanu igral v drugi napadalni trojki zLe Verlič ima med to trojico zagotovljeno hokejsko prihodnost na tujem pri nemškem prvoligašu iz Bremerhavna. Kuralt in Ograjenšek sta igrala nazadnje v EBEL v Szekesfehervarju oz. Gradcu, slednji na avstrijskem Štajerskem nima več pogodbe, čez en mesec ima na Bledu načrtovano poroko – če te seveda ne bodo preprečili kakšni novi ukrepi proti širitvi koronavirusa –, ljubljanski privrženci ga dobro poznajo, saj je tu igral tudi v sezoni 2011/12, ko so bili zmaji v EBEL bronasti. Tudi Kuralt pa bi bil za to Olimpijino moštvo dobrodošel. Zaenkrat ga namreč ni na seznamu nove sezone pri svojem dosedanjem klubu na Madžarskem, kjer imajo pet Kanadčanov in novega trenerjaKuralta, v nasprotju z Ograjenškom, v EBEL pri Olimpiji ni bilo, igral pa je dve sezoni za Jesenice.