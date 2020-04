Celjan Žan Jezovšek spet železar

Jesenice - V hokejskem zatišju sta vodilna slovenska kluba in tudi v naslednji sezoni udeleženca alpske lige začela sestavljati svoji moštvi. Na Jesenicah so se zdaj razveselili vrnitve drugega svojega nekdanjega igralca, ki je nazadnje igral za največje tekmece v Tivoliju – po vratarju Žanu Usu, o čigar prestopu smo že poročali, se bo v Podmežaklo vrnil tudi napadalec Žan Jezovšek.



Gre za najboljšega akterja zadnjega desetletja iz celjske hokejske šole, za katerega je pravzaprav presenetljivo, da se ni preizkusil že v kakšni ligi na tujem. Pri Olimpiji pa je bil nazadnje med najbolj učinkovitimi, pogosto tudi med strelci na derbijih z Jeseničani. Med slednjimi je hokejist, ki je pred dvema dnevoma praznoval 23. rojstni dan, igral v dveh sezonah (2016/17, 2017/18), zdaj je pred njim nova uveljavitev na Gorenjskem. "Želim si, da bi še napredoval ter se prebil v člansko reprezentanco. Klubski cilji pa so vrh AHL, vrnitev zvezdice v Podmežaklo ter 1. mesto v pokalnem tekmovanju," ne skriva ambicij novi-stari železar.