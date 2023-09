Celje dvakrat vodilo, a izgubilo

Hokejisti ekipe RST Pellet Celje so v tekmi alpske lige na domačem ledu izgubili z zasedbo Unterland Cavaliers z 2:3 (1:0, 1:1, 0:2). Za novince v regionalnem tekmovanju je tokratni poraz tretji na prav toliko tekmah v sezoni, a so bili blizu vsaj prvi točki.

Povedli so ob koncu prve tretjine z zadetkom Mikusa Mintautiškisa. Po izenačenju gostov v drugem delu so Celjani izrabili prednost dveh igralcev in Mark Čepon je nekaj sekund pred koncem druge tretjine poskrbel za novo vodstvo.

A ga Celjani niso znali zadržati v zadnji tretjini; gostujoča ekipa je najprej ob izenačenih močeh na ledu prišla do 2:2, devet minut pred koncem pa ob power playu še do vodstva. V zadnji minuti in pol so skušali gostitelji tudi brez vratarja Jakoba Brandnerja priti vsaj do točke, a neuspešno.

V prvih dveh tekmah sezone so Celjani izgubili s slovenskimi tekmeci z Jesenic 1:6, nato pa proti Rittnu z 0:4. Naslednja tekma jih čaka v četrtek, ko bodo gostovali pri Meranu.