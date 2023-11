Češka in Slovaška spet skupaj – na ledu

Spomin na svetovni pokal v hokeju, zaradi vseh zvezdnikov iz NHL močnejše tekmovanje od tradicionalnega majskega svetovnega prvenstva, je lep tudi za slovenske navijače. Nazadnje so namreč to tekmovanje priredili septembra 2016, tik po tistem podvigu naših risov na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Minsku, slovenski as Anže Kopitar pa je bil kapetan posebej sestavljene evropske selekcije.

Vojna v Ukrajini in pandemija koronavirusa sta uničili zamisel, da bi podobno tekmovanje spet sestavili kakšno leto pozneje, najnovejši pogovori, tudi ob udeležbi vodilnih iz NHL, pa razkrivajo možnost svetovnega pokala za februar 2025. Igrale naj bi le štiri nacionalne reprezentance – Kanada, ZDA, Švedska in Finska. Obstaja možnost nekaterih skupnih ekip, v katerih bi se združili dve nacionalni izbrani vrsti. Pri priči so se v medijih na Češkem in Slovaškem pojavili namigi o prvi skupni ekipi po ločitvi zdaj samostojnih dežel, torej po dobrih 30 letih. Nostalgiki bi obujali spomine na čase velikih hokejskih predstav Češkoslovaške (6 naslovov svetovnih prvakov), sedanja realnost razkriva, da bi obe naciji iz akterjev v NHL lahko sestavili močnejše moštvo, kot če bi imela vsaka svojo selekcijo. Med hokejisti iz teh dveh držav je v NHL trenutno najučinkovitejši David Pastrnak (Boston), pred katerim sta na lestvici strelcev le Nikita Kučerov (Tampa) in Quinn Hughes (Vancouver).