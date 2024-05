Češka manekenka spregovorila o zvezi z Jagrom in njuni razliki v letih

Svetovno prvenstvo elitne skupine A v hokeju na ledu v Pragi pozorno spremlja tudi Jaromir Jagr, ob katerem je v prostoru za pomembne goste pogosto videti tudi njegovo srčno izbranko Dominiko Branišovo, ki je kar 24 let mlajša od češkega zvezdnika. V enem od intervjujev se je 28-letna manekenka iz Pribrama pred kratkim razgovorila tudi o njuni zvezi in razliki v starosti.

»Jaromir je zelo prijazna oseba, ki se zelo trudi osrečiti ljudi okrog sebe. Včasih mu to uspe tudi na račun lastne sreče,« je zaupala Branišova in glede razlike v letih, ki je med njo in Jagrom, pripomnila, da je starejši moški zanjo na nek način naravna izbira. »Že od nekdaj sem se najbolje počutila v družbi starejših moških, nikoli nisem imela partnerja svojih let. Tega si sploh ne bi mogla predstavljati. Na fante, ki so tako stari kot jaz, preprosto gledam kot na fante,« je razkrila češka manekenka.

Čehi so danes šele v zadnji tretjini strli odpor Dancev. FOTO: Michal Cizek/AFP

Ob tem je dodala, da se ji sloviti hokejist, ki še vedno igra hokej (v zadnji sezoni je za Kladno v elitni češki ligi zbral 15 nastopov in štiri točke), sploh ne zdi star 52 let. Skupaj sta že štiri leta, spoznala pa sta se v enem od nočnih klubov in se hitro zaljubila. Oba zdaj stiskata pesti za svoje rojake na svetovnem prvenstvu, danes sta se razveselila njihove zmage nad Danci s 7:4 (1:1, 2:1, 4:2). S tem uspehom so se Čehi, ki imajo na svojem računu devet točk, vsaj do večera zavihteli na vrh lestvice v skupini A, v kateri jim s tekmo manj sledijo Kanadčani (8), Švicarji (8), Finci (7) itn.